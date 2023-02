Na casa de Nataliya, no Porto, o xadrez da guerra fica escondido pelas gargalhadas e desenhos dos filhos

Foto: João Couraceiro - Antena 1

Um ano após o início da guerra na Ucrânia, as crianças estão na escola, sujam a toalha de mesa com os desenhos e lembram a vontade de voltar a casa, levando a professora com eles.