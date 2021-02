Na Croácia, há um museu sobre corações partidos

Drazen Grubisic, fundador do “Museum of Broken Relationships”, explica que a ideia partiu da sua própria experiência.



“A Olinka e eu éramos um casal”, afirma. Na altura do término de relação, decidiram “conversar sobre quem ia ficar com o quê”: “Começámos a falar sobre como é estranho que certos objetos possam ter um impacto emocional tão forte”.



O projeto começou como uma exposição itinerante e já passou por 56 cidades de todo o mundo.