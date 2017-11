Na prisão, na Bélgica, nas ruas. Eis a Catalunha, uma semana depois da independência

Christopher Marques - RTP03 Nov, 2017, 11:45 / atualizado em 03 Nov, 2017, 11:51 | Mundo

A 27 de outubro o Parlamento catalão aprova uma declaração de independência. Nesse mesmo dia, o Senado espanhol valida a aplicação do artigo 155 e Carles Puigdemont deixa a Catalunha. A 28 de outubro torna-se efetiva a destituição do Governo catalão e a dissolução do Parlamento regional.



A 30 de outubro, o Ministério Público acusa os membros da Generalitat destituída de rebelião e sedição. Convoca-os para dia 2 de novembro. Chega a audição, Carles Puigdemont falta à convocatória e a justiça espanhola coloca em prisão preventiva oito membros do seu executivo.



Assim chegamos a 3 de novembro, com o ex-vice-presidente da Catalunha preso preventivamente, juntamente com sete dos seus conselheiros. Espera-se agora um mandado de captura europeu para Carles Puigdemont e os restantes ex-governantes que com ele se encontram na Bélgica.

E agora, Puigdemont?

A caminho do 21D

Hora das ruas

Entre os ex-governantes que ficaram em prisão preventiva na quinta-feira encontra-se Oriol Junqueras, líder da Esquerda Republicana de Catalunha e ex-vice-presidente do governo regional.Um dos motivos apontados pela juíza da Audiência Nacional para justificar a prisão preventiva é a própria ida de Carles Puigdemont e de outros quatro membros dadestituída para Bruxelas, que a usa para comprovar que há risco de fuga dos arguidos. “Basta recordar que alguns dos acusados deslocaram-se para outros países, escapando às responsabilidades criminais em que possam ter ocorrido”, escreve a magistrada no auto de detenção.Entre os nove ex-governantes que se apresentaram na quinta-feira na Audiência Nacional, apenas a um deles foi dada a possibilidade de sair. O ex-conselheiro Santi Vila vai aguardar julgamento em liberdade mediante o pagamento de uma fiança no valor de 50 mil euros.Vila era o conselheiro da Empresa e do Conhecimento mas demitiu-se em desacordo com Carles Puigdemont antes de declaração de independência. Santi Vila defendia a convocação de eleições autonómicas pelo presidente da, apresentando uma postura mais moderada que os restantes membros do governo independentista.Os oito membros a quem é aplicada prisão preventiva efetiva arriscam-se agora a ficar detidos até ao início do julgamento, o que poderá demorar até dois anos. Arriscam depois 25 anos de prisão pelo crime de rebelião, 15 pelo de sedição e oito por prevaricação.Com mais de metade do “governo legítimo da Catalunha” detido, Carles Puigdemont mantém-se no centro de todas as atenções. Na quinta-feira, exigiu a libertação dos antigos membros do seu Governo. O líder catalão acusou o Governo espanhol de promover um “clima de repressão sem precedentes” antes das eleições regionais de 21 de dezembro.Puigdemont alertou ainda o povo catalão para a “repressão grande e feroz” que os espera mas pediu-lhes para que combatam como “fazem os catalães”. “Sem violência, em paz”, acrescentou na declaração emitida pela televisão pública catalã.Aguarda-se agora que a justiça espanhola emita um mandado europeu de captura contra o líder catalão e os restantes quatro ex-conselheiros que estarão com ele na Bélgica.O advogado de Puigdemont, Paul Bekaer, disse também na quinta-feira que o presidente destituído tenciona cooperar com as autoridades e que está pronto a entregar-se à polícia belga caso isso seja solicitado. Caso diferente será o aceitar da extradição para Espanha.Ou seja, a confirmar-se a permanência de Carles Puigdemont em território belga, as autoridades espanholas deverão solicitar a sua detenção e extradição ao Ministério Público belga. A detenção de Carles Puigdemont deverá ser quase imediata, tendo as autoridades belgas já garantido que pretendem aplicar a lei.Mais difícil será a extradição para Espanha, que o advogado belga Paul Bekaer, especialista neste tipo de processos, tentará impedir ou, pelo menos atrasar. A estratégia será mostrar que está em causa o respeito dos direitos fundamentais dos acusados e que a acusação é desproporcional perante os feitos.Se uma extradição consentida pode concretizar-se numa dezena de dias, a batalha na justiça belga poderá atrasar o processo dois meses. Ou seja, mesmo que seja emitido já o mandado de captura europeu, Carles Puigdemont poderá encontrar-se ainda em território belga a 21 de dezembro, quando os catalães são convidados a eleger um novo Parlamento regional e, por inerência, o novo executivo daCom Puigdemont na Bélgica e grande parte do executivo destituído na prisão, restam dois grandes instrumentos na defesa da independência catalã: a rua e as urnas. Os catalães são chamados a votar no dia 21 de dezembro.De recordar que esta eleições foram convocadas pelo Governo de Espanha, depois de ter sido ativado o artigo 155 que suspende a autonomia catalã e de Mariano Rajoy ter anunciado a destituição dae a dissolução do Parlamento da Catalunha.Apesar de serem convocadas com o recurso ao artigo 155 e de Carles Puigdemont se apresentar como “presidente do Governo legítimo da Catalunha”, o próprio líder destituído respeita a convocatória de eleições e promete respeitar o resultado.Se Mariano Rajoy anuncia as eleições como forma de repor a “legalidade” e a normalidade nas instituições, as eleições autonómicas poderão criar um novo imbróglio ou manter o existente.A menos de dois meses das eleições – e não sendo certo de que forma é que os desenvolvimentos da última semana podem influenciar o resultado, - as sondagens preveem um resultado muito semelhante ao de 2015. Ou seja, os partidos independentistas conseguirão menos de 50 por cento dos votos mas conseguirão ter maioria absoluta de deputados.A sondagem dapara odivulgada no dia 1 de novembro indica que a Esquerda Republicana de Catalunha deverá conseguir 31,2 por cento dos votos e 48 deputados. O partido de Carles Puigdemont (PdeCat) pode ter 10,1 por cento dos votos e 13 deputados.Estes são os dois partidos que fizeram parte em 2015 da coligação Juntos pelo Sim e que governavam até há uma semana a. A repetir-se a coligação dá-se aqui uma inversão de forças: a esquerda de Oriol Junqueras possui agora mais poder do que a direita de Carles Puigdemont.A maioria independentista fica ainda fechada com os sete deputados que a CUP deverá conseguir. A CUP é um partido antissistema e radical que não faz parte do executivo mas que tem aprovado as manobras independentistas no hemiciclo catalão. Ao todo, ERC, PdeCAT e CUP obtêm nesta sondagem 47 por cento dos votos e 68 deputados, número mínimo de uma maioria absoluta no hemiciclo catalão.Os restantes partidos obtêm 49,5 por cento dos votos e 67 mandatos. Incluem-se aqui as intenções de voto no(18,3 por cento e 26 deputados), Partido Socialista da Catalunha (12,2 por cento e 13 deputados), Catalunha, sim é possível (dez por cento e 13 deputados) e Partido Popular (nove por cento e 12 deputados).Esta sondagem foi realizada depois de Carles Puigdemont ter partido em direção à Bélgica, mas antes de oito membros do governo destituído terem sido colocados em prisão preventiva. Ainda não se sabe que efeito estas ações poderão ter no eleitorado catalão nem a estratégia que será seguida pelos partidos independentistas.Não se sabe sequer se será reeditada a coligação Juntos pelo Sim que concorreu às eleições autonómicas de 2015 ou se a ERC e o PdeCat pretendem concorrer em separado a 21 de dezembro.Se, para as eleições, é hora de mobilização nos partidos e de definição de estratégias políticas, a mobilização nas ruas é a mais imediata. Na verdade, é uma mobilização que não tem parado ao longo das últimas semanas.Na noite de quinta-feira, milhares de pessoas manifestaram-se contra o que consideram ser a repressão de Madrid e o regresso dos “presos políticos”. Esta manhã, várias vias de comunicação foram cortadas em protesto contra a prisão preventiva aplicada a Oriol Junqueras e restantes ex-governantes catalães.Houve linhas férreas cortadas e mesmo autoestradas que foram palco de protestos. A Gran Via de Barcelona, grande avenida que atravessa a capital catalã, esteve também cortada numa manhã difícil para quem tentou chegar à cidade condal.Também esta manhã a presidente do Parlamento da Catalunha regressou ao hemiciclo catalão, onde foi ovacionada pelos funcionários da assembleia. Carme Forcadell está agora sob vigilância policial, depois de ter comparecido na quinta-feira no Supremo Tribunal. Esta instância decidiu adiar a sessão para 9 de novembro, aceitando o tempo pedido pela defesa para se preparar melhor.Ao contrário de Puigdemont e Junqueras, Forcadell faz parte da junta permanente do Parlamento, com mais cinco deputados, que continuam em funções e beneficiam portanto de imunidade parlamentar. Estão por isso sob jurisdição do Supremo Tribunal e não da Audiência Nacional.