Na região russa de Samara. Drones ucranianos atacam maior depósito de combustíveis da Europa

Testemunhas relataram ter ouvido explosões durante a noite nas instalações de armazenamento da Transneft, localizadas na região de Samara, informou o canal Astra.

Estas instalações incluem aquele que a própria empresa considera o maior parque de tanques (LPDS Samara) do continente com capacidade para mais de 1,6 milhões de metros cúbicos de petróleo.

As instalações, que abrangem mais de 200 hectares, recebem petróleo de quatro oleodutos originários da Sibéria, da República do Tartaristão, da região de Orenburg e do Cazaquistão.

O Ministério russo da Defesa confirmou apenas que Samara foi alvo de ataques com drones, enquanto as autoridades locais noticiaram o encerramento do aeroporto regional.

Entretanto, o governador da região de Volgogrado, Andrei Bocharov, relatou "um ataque maciço contra a infraestrutura industrial", que, segundo a agência Astra, inclui uma refinaria e a fábrica química Kaustik, onde terão ocorrido incêndios.

O Presidente russo, Vladimir Putin, que afirmou na quinta-feira que o seu país não enfrenta escassez de combustível, proibiu recentemente a divulgação, pelos meios de comunicação social, de dados sobre os volumes de exportação e processamento das refinarias do país.

Dezenas destas refinarias foram atacadas por Kiev nos últimos meses.

Putin admitiu na quinta-feira que estes ataques custaram à Rússia aproximadamente 1% do seu PIB nacional, reconhecendo, assim, que Kiev tinha atingido "parcialmente" o seu objetivo.

No total, segundo o Ministério da Defesa, as defesas aéreas russas abateram ontem à noite 646 drones de asa fixa sobre treze regiões na parte europeia do país, a península da Crimeia anexada e os mares Negro e de Azov.