Na RTP3. Entrevistas de Putin a Oliver Stone

Vladimir Putin é muitas vezes chamado de novo Czar da Rússia. Este é um dos temas de que fala na mais longa entrevista que deu, gravada ao longo de dois anos. São vinte horas de perguntas e respostas ao realizador norte-americano Oliver Stone, já acusado de divulgar a propaganda do Kremlin. As entrevistas de Putin são o maior documento sobre o pensamento do presidente russo e vão ser emitidas na RTP3.