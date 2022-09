Nacionalistas russos criticam Putin e estratégia militar na Ucrânia

No domingo, o exército ucraniano confirmou que retomou "mais de 20 localidades" em 24 horas, no quadro da sua contra-ofensiva contra o exército russo, nomeadamente no leste da Ucrânia. Numa mensagem em reação a esta notícia,, disse Kadyrov numa mensagem publicada no Telegram.Advertindo que o Kremlin pode enfrentar consequências com a perda de território que as a Rússia afirmava que pretendia manter “para sempre”,

“Cometeram erros e acho que vão tirar as conclusões necessárias”, disse na mensagem de aúdio, no domingo. “É uma situação interessante. Surpreendente, diria eu”. Nacionalistas preocupados com silêncio russo





A Ucrânia afirmou no domingo ter recuperado cerca de 3.000 quilómetros quadrados do território, principalmente na região de Kharkiv, desde o início de setembro.



"A libertação de localidades dos invasores russos continua nas regiões de Kharkiv e Donetsk", lê-se no relatório do Exército ucraniano. Em toda a linha de frente, “as forças ucranianas conseguiram expulsar o inimigo de mais de 20 localidades” em 24 horas, acrescenta-se no documento.



"Durante a retirada, as tropas russas abandonaram as suas posições à pressa e fugiram".



E, enquanto as forças russas abandonavam as cidades no sábado, Putin estava a inaugurar a maior roda gigante da Europa num parque de Moscovo, para celebrar a fundação da cidade em 1147. O silêncio do Kremlin em resposta a esta derrota provocou descontentamento nas redes sociais entre alguns russos pró-guerra e nacionalistas.



Desde o início da invasão em fevereiro, o Kremlin tem-se concentrado em silenciar as vozes críticas à guerra, mas são vários os líderes nacionalistas que pressionam, cada vez mais, a Rússia para que mude de estratégia e envie mais tropas para vencer a guerra contra a Ucrânia.



À medida que as forças ucranianas iam reconquistando território, o Ministério russo da Defesa foi publicando vídeos, alegando que os militares russos estavam a ser enviados para a região de Kharkiv. No domingo, o Ministério afirmou ainda que as forças russas tinham atacado posições ucranianas na região com dispositivos aéreas, mísseis e artilharia.



Mas nem Putin, que é o comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, nem o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, comentaram publicamente a derrota russa no domingo.



Sergei Mironov, líder do partido da oposição mas leal a Putin, Rússia Justa, escreveu no Twitter que o fogo de artifício pelas celebrações em Moscovo deveria ser cancelado, considerando a situação militar. Também pelo Telegram, o correspondente de guerra Semyon Pegov referiu-se às comemorações como “insultuosas” e à recusa das autoridades russas de avançar para uma guerra em grande escala como “esquizofrénica”.



"Ou a Rússia se constrói ela mesma com o nascimento de uma nova elite política, ou deixará de existir", escreveu Pegov.



As forças ucranianas, por seu lado, continuam a avançar para o norte na região de Kharkiv e para o sul e leste do país, disse o chefe do Exército da Ucrânia.