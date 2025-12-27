Nações Unidas apelam a "apoio forte" de parceiros de Cabo Verde para 2026

"O país tem feito muito, já mostrou que é possível progredir em várias áreas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] e agora está num ponto crítico em que precisa do apoio forte dos parceiros internacionais, também do setor privado", referiu Patrícia Portela, em entrevista à Lusa, ao fazer o balanço de 2025 e perspetivar 2026.

"Esse próximo passo de desenvolvimento é um passo maior, mais ambicioso, que passa necessariamente pela transição digital, energética e pelo investimento forte na economia azul", detalhou, assinalando que o país "é 99% mar", recurso natural capaz de se traduzir em rendimento "de uma forma mais estruturada, para toda a população".

O apelo é feito para corresponder ao desempenho do país, "num contexto global mais difícil" em que o apoio ao desenvolvimento "mudou radicalmente".

"Os países têm outras prioridades, muito ligadas à defesa, o que é uma pena: vê-se a quantidade de investimento que é feito, no mundo, para alimentar a indústria bélica. Quando se compara com o investimento em desenvolvimento, a diferença é brutal, é abismal", referiu.

"Eu digo sempre que, em contextos de crise, temos de ser mais criativos e procurar novas oportunidades", disse Patrícia Portela.

A forma como Cabo Verde tem conseguido abrir caminho e mobilizar recursos para a ação climática é apontada como um exemplo a seguir e a acelerar - sobretudo após um ano de 2025 que serviu de aviso para os desafios meteorológicos extremos.

"Estou a viver aqui há dois anos e meio", mas os registos mais dramáticos concentraram-se "nos últimos seis meses. Isso assusta-me um pouco, a frequência e a força desses eventos", disse a representante das Nações Unidas.

A tempestade Erin, em agosto, provocou nove mortes e muitos prejuízos na ilha de São Vicente (afetando ainda Santo Antão e São Nicolau) e outras intempéries abateram-se sobre a ilha de Santiago, no último trimestre, registando-se uma morte devido a uma enxurrada, no Tarrafal.

As agências da ONU têm trabalhado com as autoridades em várias frentes, nomeadamente, na criação de alertas precoces sobre aproximação de intempéries e no planeamento de serviços e reconstrução com maior resiliência.

"Há um trabalho forte" com "todos os parceiros" numa área cujo sucesso "vai abranger vários ODS".

Patrícia Portela assinalou a plataforma Blue-X, na Bolsa de Valores de Cabo Verde e em parceria com a Bolsa do Luxemburgo, bem como a conversão de dívida em investimento climático, acordada com Portugal, como exemplos a seguir.

São pontos ligados ao investimento em curso na transição energética e cujos projetos no terreno (reforço do parque eólico e solar, associado ao armazenamento de energia por bombagem) permitem antever que, até 2030, metade da eletricidade terá origem renovável.

No balanço de 2025, em Cabo Verde, a coordenadora residente destacou ainda a estabilidade macroeconómica e o crescimento económico do país, "apesar das adversidades", num "momento difícil de circunstâncias globais com mudanças geopolíticas, conflitos e mudanças climáticas".

Cabo Verde "reduziu drasticamente a pobreza, sobretudo a pobreza extrema e acho que é importante destacar o facto de mais de 60% da população cabo-verdiana ser coberta por, pelo menos, um esquema de proteção social".

O país "consegue identificar com nome, apelido e endereço quem são as pessoas mais vulneráveis. Isso é muito bom para beneficiarem de políticas sociais".

Segundo aquela responsável, o ano ficou igualmente marcado pela consolidação da transformação digital do país, refletida na abertura dos parques tecnológicos da cidade da Praia e Mindelo e na concretização de serviços públicos digitais.

A transição digital "é um acelerador para os ODS, sobretudo num país arquipelágico. Essa transformação para o mundo digital é uma necessidade urgente" e "um investimento inteligente" que atrai cabo-verdianos, "mas também estrangeiros".

Como pano de fundo está um desempenho na execução dos ODS que avança "melhor do que a média global e melhor do que a média regional", um ritmo que vai beneficiar dos "aceleradores", como, por exemplo, "a transição digital, a transição energética, e o foco na ação climática", enumera.

"São áreas que vão beneficiar todos os ODS", conclui.