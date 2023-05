Nações Unidas lançam `podcast` em português e Guterres é primeiro convidado

O lançamento deste novo produto comunicacional coincide com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se celebra na sexta-feira, num formato que procura aprofundar temas como as mudanças climáticas, paz, segurança e direitos humanos.

De acordo a ONU News, no primeiro programa, Guterres aproveita a entrevista para falar sobre os seus hábitos de leitura em língua portuguesa, mas também para recordar vários dos seus encontros com chefes de Estado e de Governo de países lusófonos.

Neste `podcast`, que tem um formato interativo, António Guterres responde a perguntas colocadas por utilizadores do serviço ONU News de vários países e continentes.

Na conversa, Guterres defende a importância da língua portuguesa para criar pontes entre as nações.

"Penso que os países de língua portuguesa estão numa posição ótima de ser uma ponte que aproxime os vários Estados na compreensão de que é preciso fazermos algumas reformas profundas para que haja mais justiça e mais igualdade no mundo", diz o secretário-geral da ONU, no programa que será disponibilizado na sexta-feira.

Guterres citou mesmo as vantagens de poder manter conversações na sua língua materna.

"Tenho falado com dirigentes de países africanos de língua portuguesa. Tenho falado com dirigentes brasileiros, timorenses, em português. Isso é sempre, para mim, um enorme prazer. Recordo, com uma memória vivíssima, as conversas que tive com o Presidente [brasileiro] Fernando Henrique, com o Presidente (brasileiro) Lula [da Silva]", explicou o secretário-geral das Nações Unidas.

"Recordo também as conversas que tive, ainda há tão pouco tempo, com o Presidente Lourenço, de Angola, que está a desempenhar um papel fantástico na criação de condições para a paz, na República Democrática do Congo. Portanto, há muitas situações em que eu tenho a sorte de poder falar com o meu interlocutor numa língua, que ambos conhecemos, portanto, evitando mal-entendidos (risos)", acrescentou.

A partir desta semana e a um ritmo semanal, no novo `podcast` promete dar voz a entrevistados em língua portuguesa, para falar dos desafios do mundo.

No segundo episódio, o entrevistado será Felipe Neto, um popular empresário, ator, comediante e `youtuber` brasileiro, que tem mais de 45 milhões de seguidores nas redes sociais.

Ainda para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a ONU News publicou no seu `site` uma entrevista ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Francisco André, que disse acreditar que o aumento demográfico levará 400 milhões de pessoas a falar o idioma até 2050.

"É a língua que nos permite comunicar com povos de todos os continentes do mundo. É uma língua em franco crescimento. Hoje, somos cerca de 260 milhões de pessoas que falamos português, mas o desenvolvimento demográfico leva-nos a crer que seremos, em 2050, quase 400 milhões de pessoas a falar português", disse Francisco André.

"Há hoje um crescimento muito grande do ensino desta língua, que é nossa, em vários países do mundo. Há um interesse cada vez mais crescente da parte de vários países, sobretudo as gerações mais jovens, em aprender português. Portanto, eu acho que esse é um trabalho que cabe a todos nós, aqueles que nos expressamos em português, contribuir para que este interesse não pare e contribuir para que este interesse aumente", acrescentou.

Para o secretário de Estado, o poder da união dos falantes deve ser usado para afirmar ainda mais o idioma, que já se destaca em diferentes contextos, seja à escala local ou global.