"Nada é desperdiçado". Zoo dinamarquês apela a doação de animais de estimação para alimentar predadores

“Desta forma, nada é desperdiçado – e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores”.

Prática comum

Em 2014, o Zoológico de Copenhaga, na capital dinamarquesa, abateu uma girafa jovem e saudável chamada Marius para evitar a endogamia, apesar de uma petição que tentava impedir a prática. A carcaça foi usada em parte para investigações e o restante para alimentar os carnívoros do zoológico – leões, tigres e leopardos.





Semanas depois, as críticas públicas aumentaram novamente quando o mesmo zoo abateu quatro desses leões para dar lugar a um novo macho na esperança de procriar uma nova geração de filhotes.

, apelou o zoo de Aalborg, numa publicação no Facebook.O zoo abriga predadores carnívoros, como o leão-asiático, o lince euroasiático e o tigre-de-Sumatra.lê-se na mesma publicação.O objetivo da organização éA publicação nas redes sociais deixava indicação para uma página do site do Jardim Zoológico, onde é explicado o processo de doação de cavalos como alimento e as condições para serem aceites., é referido.Todavia, a instituição pede que antes de ser contactada para donativos, os donos têm de saber se os animais cumprem as condições pedidas: o cavalo não pode ter mais de 147 centímetros de altura, tem de estar em condições seguras para o transporte “do ponto de vista do bem-estar animal” e não pode ter feito tratamentos para qualquer doença nos últimos 30 dias.O pedido público do Jardim Zoológico de Aalborg gerou um debate online, com algumas pessoas a protestar contra a ideia de transformar animais de estimação em presas e outros a elogiar os esforços da instituição para manter comportamentos alimentares naturais dos predadores em exposição.Num comunicado, a vice-diretora do zoológico explicou que os carnívoros do zoo foram alimentados com animais mais pequenos "durante muitos anos"., explicou Pia Nielsen, acrescentando que esta prática é comum na Dinamarca e que os visitantes e parceiros do zoo gostam de poder contribuir.Não é a primeira vez que os zoos da Dinamarca são tema pela maneira como alimentam os animais que acolhem e pela forma como controlam as populações.