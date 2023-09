Nagorno-Karabakh. Azerbaijão e Rússia fazem "desmilitarização" de separatistas

"Em estreita cooperação com os soldados de manutenção da paz russos, procedemos à desmilitarização" das tropas separatistas, indicou aos jornalistas Anar Eyvazov, porta-voz do exército do Azerbaijão, na região de Shusha, uma cidade do Nagorno-Karabakh que está sob controlo de Baku há três anos.

"Já apreendemos armas e munições", acrescentou.

O processo de desarmamento "pode levar tempo" dado que alguns combatentes separatistas estavam em zonas montanhosas remotas, afirmou. "A prioridade é a desminagem e desmilitarização", insistiu Eyvazov.

Seis blindados, mais de 800 armas ligeiras e cerca de 5.000 munições já foram entregues, indicou na sexta-feira o contingente de paz russo presente no território.

Entretanto um primeiro comboio da Cruz Vermelha Internacional com ajuda humanitária entrou no Nagorno-Karabak depois da ofensiva lançada pelas forças azeris, constatou um jornalista da AFP no local.

Um responsável da Cruz Vermelha Internacional disse à AFP no posto de controlo arménio de Kornidzor que o principal objetivo desta iniciativa é levar à população 70 toneladas de ajuda humanitária.