Nagorno-Karabakh. Milhares de refugiados fogem da região disputada para a Arménia

Um fluxo crescente de refugiados começou a atravessar a fronteira de Nagorno-Karabakh, em direção à Arménia, e até esta segunda-feira pelo menos 4.850 pessoas tinham chegado ao país, de acordo com informação do Governo arménio, citada pela agência noticiosa russa Tass.



A população civil da região separatista impactada nos últimos meses pela escassez de alimentos, comunicações, combustível, eletricidade e gás devido a um bloqueio por parte do Azerbaijão teme agora também pela sua segurança.



"Noventa e nove vírgula nove por cento preferem deixar as nossas terras históricas", contou David Babayan, conselheiro do líder arménio de Nagorno-Karabakh, Samvel Shahramanyan, à agência noticiosa Reuters. os arménios de Nagorno-Karabakh começaram a fugir para a Arménia por não acreditarem na promessa do Azerbaijão de garantir os seus direitos à medida que a região for sendo integrada. , contou David Babayan, conselheiro do líder arménio de Nagorno-Karabakh, Samvel Shahramanyan, à agência noticiosa Reuters.Após a tomada da região disputada pelo Azerbaijão na semana passada, numa ofensiva militar que durou 24 horas,



Na semana passada mais de 200 pessoas morreram e 400 ficaram feridas na região, numa operação militar que a Arménia descreveu como um “crime contra a humanidade”, onde a etnia arménia no enclave disputado enfrentava o “perigo de limpeza étnica”.



Neste sentido, as autoridades arménias de Nagorno-Karabakh afirmaram que tencionavam evacuar milhares de pessoas deslocadas pelo conflito para a Arménia com a ajuda das forças de manutenção da paz russas no terreno.