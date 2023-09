Nagorno-Karabakh. Separatistas negoceiam retirada e entrega de armas

O Azerbaijão infligiu uma pesada derrota militar aos separatistas. As autoridades dizem que os termos do cessar-fogo estão a ser implementados, nomeadamente a retirada de feridos e a chegada de ajuda humanitária ao terreno.



Há ainda trabalhos para restaurar a eletricidade depois do ataque relâmpago do Azerbaijão.



A Arménia pede agora uma missão de avaliação da ONU no enclave, temendo uma limpeza étnica, enquanto que o Azerbaijão diz estar disposto a dialogar com os arménios para uma solução de futuro.