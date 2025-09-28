Namíbia mobiliza exército para combater incêndio que destrói Parque Nacional de Etosha
O governo da Namíbia mobilizou o exército para combater um incêndio que já devastou mais de um terço do Parque Nacional de Etosha, uma das maiores reservas de vida selvagem da África, anunciou hoje o gabinete do primeiro-ministro.
A partir de hoje 500 soldados do exército nacional vão juntar-se a outras forças já mobilizadas para ajudar as equipas locais de soldados, bombeiros, policias e moradores, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Tjitunga Elijah Nguare.
Localizado no norte deste país vizinho de Angola e em grande parte desértico, o parque de Etosha, com uma área maior do que a Região Norte de Portugal, abriga 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte-negro, uma espécie criticamente ameaçada de extinção e que constitui uma importante atração turística.
O incêndio está ativo desde 22 de setembro e já causou danos ecológicos significativos, destruindo cerca de 34% do parque, segundo o Ministério do Meio Ambiente.
Uma das características mais conhecidas deste parque de 22.270 quilómetros quadrados é o Salar ou lago salgado de Etosha, com cerca de 130 quilómetros de comprimento e 50 de largura, que atrai milhares de flamingos durante a estação das chuvas.