Namíbia vai passar a assinalar anualmente genocídio cometido pela Alemanha

No início do século XX, as tropas alemãs da época colonial massacraram dezenas de milhares de membros dos povos indígenas Herero e Nama, que se tinham revoltado contra a ocupação colonial alemã entre 1904 e 1908 neste país da África Austral.

O dia de comemoração do genocídio terá lugar nos jardins do Parlamento, com uma vigília à luz de velas e um minuto de silêncio, de acordo com um programa governamental divulgado hoje.

O dia foi declarado feriado e espera-se que os membros do corpo diplomático participem na cerimónia, em que a Presidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, discursará.

A comemoração, que deverá tornar-se um evento anual, marca "o início de um processo de cura nacional", de acordo com o Governo, que também a vê como "um momento de reflexão e luto nacional".

O dia 28 de maio foi escolhido como data comemorativa, em referência à decisão tomada nesse dia, em 1907, pelas autoridades alemãs de encerrar os campos de concentração, sob pressão internacional que denunciava a violência das condições de detenção e a dimensão da perda de vidas humanas.

Durante muito tempo, a Alemanha recusou-se a reconhecer a sua responsabilidade por estes acontecimentos e só em 2021 admitiu que os seus colonos tinham cometido um genocídio.

No entanto, não apresentou qualquer pedido formal de desculpas ou reparações, mas em 2021 prometeu mais de mil milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento ao longo de 30 anos - uma oferta rejeitada pela Namíbia, embora as negociações continuem.

A Alemanha colonizou este território vizinho de Angola, então conhecido como África do Sudoeste Alemã, entre 1884 e 1915.

A confiscação das terras e do gado e a exploração das mulheres pelos colonos provocaram uma revolta dos Herero em janeiro de 1904, durante a qual foram mortos mais de 100 civis alemães no espaço de poucos dias.

Os Nama juntaram-se à revolta no ano seguinte.

O exército alemão retaliou com extrema brutalidade, matando cerca de 60 mil Herero e 10 mil Nama.

Centenas de pessoas foram decapitadas e os seus crânios enviados para Berlim para experiências destinadas a provar a superioridade racial dos brancos sobre os negros.