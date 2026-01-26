"Não, caro Mark Rutte". MNE francês diz que europeus devem responsabilizar-se pela própria segurança

Horas depois de Mark Rutte ter afirmado que a União Europeia e a Europa podem "continuar a sonhar" que não precisam dos Estados Unidos para se defender, o ministro francês dos Negócios Estarangeiros reagiu contradizendo o secretário-geral da Aliança Atlântica.





Numa publicação na rede social X, Jean-Noël Barrot escreveu: "Não, caro Mark Rutte. Os europeus podem e devem assumir a responsabilidade pela própria segurança".



E acrescentou que os Estados Unidos concordam, já que "são o pilar europeu da NATO".





Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Même les États-Unis en conviennent. C’est le pilier européen de l'OTAN. https://t.co/oEzSfewFZU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 26, 2026







Num discurso em Bruxelas, Mark Rutte advertiu esta segunda-feira que se a União Europeia, ou mesmo a Europa, pensa que se pode defender sem os Estados Unidos podem, então, “continuar a sonhar”. E da mesma forma, sublinhou, os EUA precisam da NATO.



“Se alguém aqui acha que a União Europeia, ou a Europa, se conseguiria defender sem os Estados Unidos… Continuem a sonhar. Não conseguem. Não conseguimos. Precisamos uns dos outros”, afirmou Mark Rutte numa audição no Parlamento Europeu.





E entre as questões dos parlamentares europeus, Rutte repetiu: “A Europa não pode defender-se sozinha, sem a ajuda dos Estados Unidos, e precisaria do guarda-chuva nuclear norte-americano".





O presidente dos EUA e secretário norte-americano de Defesa, Pete Hegseth, têm alertado repetidamente os aliados europeus de que agora precisam de depender mais das próprias forças armadas para garantir a sua segurança. Desde então, esses aliados têm tentado fortalecer o pilar europeu dentro da NATO, principalmente por meio do desenvolvimento de próprias indústrias de defesa.



A França é um dos países mais favoráveis ​​a essa "autonomia estratégica" na Europa, mas outros países, particularmente aqueles geograficamente próximos à Rússia, são mais cautelosos, muito devido à sua dependência de sistemas de armas norte-americanos.



