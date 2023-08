"Não participarei nos debates". Trump exclui-se de confrontos republicanos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que não participará dos próximos debates das primárias republicanas.





Trump cita a grande vantagem nas sondagens de opinião como prova de que é já bem conhecido e apreciado pelos eleitores antes das eleições de 2024.







“O público sabe quem eu sou e que presidência bem-sucedida tive com independência energética, fronteiras e Forças Armadas fortes, os maiores cortes de impostos e regulamentações de todos os tempos, sem inflação, economia mais forte da história e muito mais”, afirmou Trump na plataforma social da qual é dono, Truth Social.







"Portanto, não participarei nos debates", confirmou.







Também no domingo, a cadeia norte-americana CBS revelou uma sondagem segundo a qual Trump se apresenta como candidato preferido, sendo apoiado por 62 por cento dos eleitores republicanos. Nesta auscultação, o rival mais próximo é o governador da Florida, Ron DeSantis, que não ultrapassa os 16 pontos percentuais. Os restantes candidatos na corrida primária obtiveram menos de dez por cento.





Trump, aproveitando a notícia da CBS, acrescentou: "A nova sondagem da CBS, acabada de sair, e coloca-me na liderança com números históricos". Durante meses, Trump deixou a dúvida da sua presença nos debates, reclamando que os moderadores e os locais propostos poderiam ser "hostis" para com ele.







Para o primeiro confronto, para para a próxima quarta-feira à noite em Milwaukee, no Estado do Wisconsin, Trump argumentou que não fazia sentido dar uma possibilidade aos rivais republicanos de atacá-lo, dada a liderança nas sondagens.





O New York Times noticiou que Trump gravou uma entrevista com o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que poderá ser transmitida online na mesma quarta-feira do primeiro debate. Porém, ainda não ficou claro onde a entrevista será publicada.





Com a ausência de Trump no primeiro confronto entre republicanos, o sentido do debate aponta para que os outros candidatos procurem posicionarem-se como a principal alternativa ao ex-presidente Trump.







De acordo com a Reuters, a equipa da campanha de Trump não respondeu sobre o “que quis dizer o candidato sobre a não participação em nenhum dos debates republicanos.





Um conselheiro de Trump disse à CNN que o ex-presidente ainda pode decidir participar em algum debate primário posterior, apesar da atual afirmação.





A votação nas eleições primárias republicanas começa no Estado do Iowa a 15 de janeiro de 2024. O vencedor da luta pela nomeação republicana enfrentará o presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro de 2024.