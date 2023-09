"Não podemos falhar". Marcelo participa em cimeira sobre objetivos de desenvolvimento sustentável

O presidente da República está em Nova Iorque na semana em que se realiza a Assembleia Geral da ONU. Esta segunda-feira, o chefe de Estado português participou no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável.

Marcelo Rebelo de Sousa enfatizou os esforços de Portugal ao longo dos últimos anos para atingir a neutralidade carbónica e para a redução de emissões de carbono.



O presidente da República destacou a importância da ligação entre o clima e os oceanos, bem como de uma proteção civil preventiva e do combate às desigualdades provocadas às desigualdades provocadas pelas catástrofes.



Marcelo subscreveu os alertas que têm sido feitos pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e mencionou o projeto-piloto com Cabo Verde, aplicável a outros países, para a conversão de dívida pública em investimento num fundo climático e ambiental.



"Temos muito tempo perdido, tempo demais perdido. Não podemos defraudar o legado para as gerações futuras. Não podemos falhar. Não vamos falhar", afirmou.