"Não reinarei sobre a Hungria". Péter Magyar tomou posse como primeiro-ministro

"Peço a todos aqui, no interior do parlamento, que escutem e ouçam que os húngaros expressaram que querem mudanças, não apenas uma mudança de governo, mas de sistema".

"Responsáveis serão responsabilizados pelas suas ações"

Sobre a maioria que conquistou nas eleições, defendeu: “O poder deve sempre operar dentro de limites”.

Bandeira da UE regressa ao edifício do Parlamento após 12 anos





C/agências

. O partido Tisza detém 141 das 199 cadeiras no Parlamento húngaro, o que significa um aumento considerável relativamente às eleições anteriores, em que não conseguiu eleger nenhum deputado., declarou no primeiro discurso perante o parlamento, sublinhando que "milhões de pessoas escolheram a mudança" após 16 anos com Viktor Orbán como primeiro-ministro.Na sessão inaugural do novo parlamento, o conservador pró-europeu foi eleito primeiro-ministro, com 140 votos a favor, 54 contra e uma abstenção. Minutos após tomar posse,No discurso que se prolongou bem mais do que uma hora,segundo o meio online telex.hu.O partido Fidesz de Orbán foi derrotado nas eleições de 12 de abril, passando de 135 para 52 assentos parlamentares.O novo líder do Executivo húngaro apelou “às figuras públicas e aos líderes institucionais queE dirigindo-se ao presidente, acusou-o de não conseguir representar “a união da nação” e defendeu:, declarou, olhando diretamente para Sulyok.Com o apoio manifestado pelos aplausos de uma maioria parlamentar, Magyar insistiu que os “responsáveis serão responsabilizados pelas suas ações"., comentou, referindo-se aos 17 mil milhões de euros retidos por Bruxelas devido a preocupações com violações do Estado de Direito e corrupção sistémica na Hungria, considerado nos últimos quatro anos como o mais corrupto do bloco europeu, segundo a Transparência Internacional.prosseguiu Magyar.O primeiro-ministro empossado comentou ainda a ausência do antecessor, Viktor Orbán, na cerimónia deste sábado, assim como de Ferenc Gyurcsány, primeiro-ministro entre 2004 e 2009.Ambos, sublinhou Magyar, “fracassaram politica, humana e moralmente” e “viraram as costas, renunciaram e estão a lavar as mãos”.Nesse sentido, novo primeiro-ministro defendeu que é necessário “um novo começo” e que o país precisa de ser “reconstruído em termos de Estado, confiança, unidade nacional e esperança”.Uma das primeiras medidas deste Governo, segundo anunciou Magyar, será a criação do Gabinete para a Recuperação e Defesa do Património Nacional, afirmando que "os húngaros têm o direito de saber como o património público se tornou riqueza privada”. Estrutura que ficará responsável por recuperar fundos alegadamente desviados para oligarcas próximos de Orbán e do Fidesz."O que nos une será mais forte do que o que nos divide", disse., anunciou.O discurso foi aplaudido de pé pelos deputados do Tisza, enquanto no exterior, milhares de apoiantes seguiam o discurso através de ecrãs gigantes e agitavam bandeiras da Hungria.Coincidentemente, a tomada de posse aconteceu no Dia da Europa e Magyar prometeu reconstruir a relação há muito tensa da Hungria com a União Europeia e trabalhar com o bloco para desbloquear os milhões em fundos europeus congelados.A bandeira europeia voltou a ser hasteada no edifício do Parlamento húngaro em Budapeste, após uma ausência de 12 anos durante a governação do ultranacionalista Viktor Orbán, na primeira decisão da nova presidente deste órgão, Agnes Forsthoffer., disse Forsthoffer, eleita por 193 votos em 199, na sessão de investidura dos deputados eleitos em 12 de abril.A medida, que foi a “primeira decisão” da presidente do parlamento, deve ser "o primeiro passo simbólico" de um regresso à Europa para o país da Europa Central, afirmou., salientou, segundo o meio independente húngaro Telex.O Telex relatou que os deputados do Fidesz (em coligação com os democratas-cristãos do KNDP) e da extrema-direita não aplaudiram a decisão sobre a bandeira da União Europeia, que tinha sido prometida por Magyar.