"Não são confiáveis". Contabilistas de Trump desacreditam declarações financeiras e cortam laços com ex-presidente

A empresa também anunciou que estava a cortar laços com Trump, o seu cliente mais importante, devido a um conflito de interesses.“Ainda que não tenhamos concluído que as várias declarações financeiras, como um todo, contenham discrepâncias materiais, com base nas circunstâncias todas, acreditamos que o nosso conselho para que não continue a confiar nessas declarações financeiras é o correto”, escreveu o conselheiro geral da Mazars, Wiliam Kelly, ao seu homólogo na Trump Organization, Alan Garten.“Chegamos a esta conclusão com base, em parte, nos registos feitos pela procuradora-geral de Nova Iorque, a 18 de janeiro de 2022, na nossa própria investigação e em informações recebidas de fontes internas e externas”, refere a carta.Em comunicado, a Trump Organization declarou-se “desapontada por a Mazars ter escolhido seguir caminhos separados”, mas salientou a carta como algo positivo, notando que a auditora não encontrou “discrepâncias materiais” nas declarações financeiras de Trump.

Trump acusado de distorcer valor das suas propriedades

O gabinete de Letitia James aproveitou a carta da Mazars como novo argumento para procurar forçar uma intimação para levar Trump e os seus dois filhos mais velhos a testemunhar sob juramento na investigação cível às suas práticas empresariais.

O juiz do tribunal estadual Arthur Engoron está escalado para ouvir os argumentos relativos à intimação na próxima quinta-feira.

A procuradora-geral de Nova Iorque disse na segunda-feira que, dadas as evidências, “, os quais têm sido gerentes da Trump Organization.James, do Partido Democrata, não desencadeou nenhuma ação legal contra Trump, do Partido Republicano, mas defende que a sua investigação de quase três anos encontrou provas suficientes de conduta ilícita para exigir que Trump, Donald Jr. e Ivanka respondam a perguntas sob juramento.Numa ação judicial no mês passado, o gabinete de Letitia James detalhou várias situações nas quais Trump declarou erradamente o valor de bens em declarações financeiras entregues a bancos.

O gabinete da procuradora-geral de Nova Iorque alegou, entre outras questões, que a empresa tinha dado informações erradas relativamente ao tamanho da penthouse de Trump em Manhattan, afirmando ser três vezes maior do que é na realidade, e inflacionado o valor dos clubes de golfe do ex-presidente em Westchester, Nova Iorque e Escócia.







O gabinete de James afirmou que deu início à investigação depois de o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, ter afirmado perante o Congresso em 2019 que o ex-presidente norte-americano tinha um historial de deturpar o valor dos seus bens para assegurar condições favoráveis em empréstimos e impostos.