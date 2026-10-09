"Não sei se vai acontecer". Vice-presidente JD Vance lança dúvida sobre transmissão de fuzilamento





A informação avançada pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e confirmada, na última quinta-feira, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, levantou dúvidas a JD Vance.



O vice de Donald Trump revelou não saber se a transmissão em direto da execução do atirador foi planeada pelo Pentágono.



“Não sei se isso vai realmente acontecer”, confessou.



JD Vance acrescentou que não pretende assistir à execução, marcada para 3 de dezembor, mesmo que a intenção se mantenha.





Donald Trump comentou a pena de Hasan, descrevendo-o como “maníaco”, e defendeu a pena de morte por fuzilamento. O presidente republicano ainda não se pronunciou, no entanto, sobre o evento de transmissão em direto.







Nidal Malik Hasan foi considerado culpado pelo homicídio de 13 pessoas em Fort Hood, no Texas, em 2009. A decisão da pena de morte foi conhecida quatro anos após o crime.





(em atualização)O debate em torno do plano defendido por Pete Hegseth motivou a tomada de uma posição por parte de antigos responsáveis norte-americanos, que alertaram para o risco de proporcionar a terroristas “uma ferramenta de recrutamento”.