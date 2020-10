"Não tenham medo da Covid-19". O filme do regresso de Trump à Casa Branca

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Apenas algumas horas depois de a sua secretária de imprensa e dois outros funcionários da Casa Branca terem testado positivo para o novo coronavírus, e numa altura em que os Estados Unidos ultrapassam os 7,4 milhões de casos confirmados,“Vamos regressar. Vamos regressar ao trabalho. Vamos estar na linha da frente. Como vosso líder, tinha de o fazer. Sabia que há riscos, mas tinha de o fazer”, declarou o Presidente, à varanda da Casa Branca.“Eu fiquei à frente. Liderei. Ninguém que seja um líder deixaria de fazer o que eu fiz. Sei que há um risco, há perigo, mas tudo bem.”, aconselhou.Pouco antes da chegada à Casa Branca, o Presidente tinha já anunciado no Twitter que iria abandonar o hospital Walter Reed, onde estava desde sexta-feira, e lançou um conselho à população:, escreveu.“Desenvolvemos, sob a Administração Trump, alguns muito bons medicamentos e conhecimentos. Sinto-me melhor do que há 20 anos!”, concluiu o Presidente.As palavras de Donald Trump preocuparam especialistas em saúde pública. lamentou à CNN Jonathan Reiner, professor de medicina na Universidade George Washington.“É realmente difícil compreender como é que ninguém lhe disse para não o fazer. Parece não existir mais ninguém responsável por ele do que o próprio Presidente, do que o próprio paciente”, afirmou.Ao, o especialista em doenças infeciosas William Schaffner considerou as palavras do Presidente “perigosas” pois poderão encorajar os seus apoiantes a ignorarem as recomendações básicas de segurança., alertou.A mensagem de Trump aos americanos criou também revolta entre familiares de vítimas mortais da Covid-19. Fiana Tulip, cuja mãe faleceu devido ao vírus, disse ao New York Times que as palavras do Presidente lhe chegaram como “uma bofetada” e a relembraram de que“A minha mãe, uma terapeuta respiratória, não pôde ser testada no hospital onde trabalhava e teve de procurar durante dias um sítio para ser testada enquanto sofria os efeitos da Covid-19”, contou Tulip, lamentando que Trump tenha dito aos americanos que nada temam quanto a esta doença fatal.

O novo coronavírus tem morto uma média de 700 pessoas por dia nos Estados Unidos nas últimas semanas.

A equipa médica de Donald Trump anunciou na sexta-feira que o Presidente estava infetado com o novo coronavírus. Ao final do mesmo dia, o líder foi transportado para o hospital militar Walter Reed por alegado “excesso de zelo”.Apesar de poder continuar a ser tratado na Casa Branca, onde tem acompanhamento médico 24 horas por dia,até que os especialistas se possam sentir confiantes de que não corre perigo.O contágio aconteceu após meses de desrespeito pelas orientações dos especialistas em saúde pública. Donald Trump recusou-se, a maior parte do tempo durante a pandemia, a usar máscara e a manter o distanciamento de segurança.Também contra todas as recomendações,nem mantinham a distância de dois metros aconselhada.Neste momento, os Estados Unidos são o país mais afetado pelo novo coronavírus. Contam-se já mais de 7,4 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia - nenhum dos quais teve acesso aos tratamentos experimentais a que Trump foi submetido -, dos quais 210 mil são vítimas mortais. Registam-se, até agora, 3,2 milhões de casos recuperados nos EUA.