"Não vi evidência". Obama explica-se após aparente admissão de que há extraterrestres

As declarações, feitas num momento de perguntas rápidas, foram suficientes para darem azo a títulos como “Ex-presidente dos EUA diz que alienígenas são reais” ou “Declarações chocantes de Obama sobre alienígenas”.



A Área 51 alimenta há décadas especulações sobre a alegada ocultação de extraterrestres pelo Governo Federal norte-americano. Em 2019, cerca de 1,5 milhão de pessoas manifestaram intenção de “invadir” o local após um evento viral nas redes sociais.

Obama e o interesse por aliens