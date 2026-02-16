Mundo
"Não vi evidência". Obama explica-se após aparente admissão de que há extraterrestres
O antigo presidente dos Estados Unidos Barack Obama esclareceu a sua posição sobre a existência de extraterrestres, após ter referido num podcast que os alienígenas eram reais.
Apenas uma resposta bastou para viralizar nas redes sociais. Durante a participação no podcast de Brian Tyler Cohen, o antigo presidente norte-americano Barack Obama respondeu de forma direta à pergunta “Existem extraterrestres?”: “Eles existem, mas eu nunca os vi”.
Na mesma entrevista, seguiu-se a pergunta: "Qual foi a primeira pergunta que o senhor quis que fosse respondida quando se tornou presidente?". Ao que Obama respondeu, sorrindo: "Onde estão os alienígenas?".
As declarações, feitas num momento de perguntas rápidas, foram suficientes para darem azo a títulos como “Ex-presidente dos EUA diz que alienígenas são reais” ou “Declarações chocantes de Obama sobre alienígenas”.
Algumas horas depois da agitação mediática, Obama recorreu à rede social Instagram para esclarecer o que disse, através da publicação de um vídeo acompanhado com uma declaração: “Eu estava a tentar manter o espírito da ronda rápida, mas como isso chamou a atenção, deixem-me esclarecer.
Estatisticamente, o universo é tão vasto que as probabilidades de haver vida lá fora são boas”.
Contudo, afastou qualquer ideia de contato com a Terra. “As distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as hipóteses de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e eu não vi nenhuma evidência durante minha presidência de que extraterrestres tenham feito contato connosco. De verdade”.
No mesmo podcast, Obama também ironizou uma das teorias da conspiração dos Estados Unidos.
“Eles não estão na Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração e que eles a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos”, afirmou, numa referência à famosa base militar em Nevada.A Área 51 alimenta há décadas especulações sobre a alegada ocultação de extraterrestres pelo Governo Federal norte-americano. Em 2019, cerca de 1,5 milhão de pessoas manifestaram intenção de “invadir” o local após um evento viral nas redes sociais.
Documentos em 2013 ajudaram a dissipar parte do mistério. Segundo os arquivos, a instalação era utilizada para testes aéreos secretos, incluindo os programas de vigilância U-2 e Oxcart.
“Os testes do U-2 em grandes altitudes logo levaram a um efeito colateral inesperado: um aumento tremendo nos relatos de objetos voadores não identificados (OVNIs)”, indicavam os documentos, de acordo com o jornal britânico The Guardian.
Obama e o interesse por aliens
O ex-presidente dos EUA já se tinha pronunciado acerca do assunto, em maio de 2021, no programa The Late Late Show, com James Corden, referindo: “O que é verdade, e estou a falar a sério aqui, é que existem imagens e registos de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são”.
Na altura, acrescentou: “Não conseguimos explicar como eles se moveram, a trajetória. Eles não apresentaram um padrão facilmente explicável. E, por isso, acho que as pessoas ainda levam a sério a tentativa de investigar e descobrir o que aconteceu”.
Apesar das declarações de Obama, foi realizada uma pesquisa pela YouGov, em março de 2024, que concluiu que mais de 60 por cento dos americanos acreditam que o Governo dos EUA oculta informações sobre objetos voadores não identificados (OVNI) - mesmo com relatórios do Pentágono a afirmarem não haver sinais de vida extraterrestre.
Entre esclarecimentos e declarações rápidas, Obama acabou por recentrar o debate. A possibilidade de vida no universo pode ser estatisticamente plausível, mas, segundo o próprio, não há qualquer prova de que ela tenha batido à porta da Casa Branca.
