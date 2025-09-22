Narcotráfico. Oposição venezuelana apoia presença dos EUA nas Caraíbas

Depois de as eleições presidenciais de 2024 terem sido classificadas como fraudulentas pela oposição, as perseguições dirigidas aos líderes dos partidos "perdedores" expuseram a ditadura de Nicolás Maduro à crítica da comunidade internacional.





A somar ao autoritarismo, o regime venezuelano continuou a enfrentar múltiplas crises, incluindo alegações de crimes contra a humanidade, exílio em massa de cidadãos, colapso económico, acusações de promoção do terrorismo e tráfico de droga.





É neste cenário que os Estados Unidos aproveitam para escalar a pressão sobre Caracas, ancorados na ideia de insegurança e ameaça à saúde pública dos norte-americanos, a enfrentarem uma séria crise de fentanil.

Maduro com cabeça a prémio



O Departameto norte-americano de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sancionou o Cartel dos Sóis como um grupo terrorista global, acrescentando que era liderado pelo presidente Maduro.





Inclusive, na tentativa de levar o presidente Maduro à justiça, a 7 de agosto, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça anunciaram “um aumento da recompensa de até 50 milhões de dólares para informações que levem à prisão e/ou condenação de Nicolás Maduro por violar as leis de narcóticos dos EUA”. É a maior recompensa já oferecida pelas autoridades norte-americanas.







A procuradora-geral Pam Bondi classificou o presidente Maduro como “um dos maiores narcotraficantes do mundo”.







O presidente venezuelano, que rejeita estas acusações, pediu ao seu homólogo dos EUA, numa carta divulgada no domingo, que “preservasse a paz através do diálogo”.



A favor das operações militares dos EUA







Neste contexto, o ex-candidato presidencial Edmundo Gonzalez Urrutia anunciou num vídeo conjunto com a líder da oposição Maria Corina Machado que apoia uma forte implantação naval dos EUA nas Caraíbas, perto do país sul-americano, classificando a medida como urgente para a restauração da democracia.







"O povo venezuelano não tem alternativa a não ser forçar o regime a cair e restaurar o mandato popular e soberano", disse Gonzalez, que foi exilado para a Espanha por um ano após um mandado de prisão emitido contra si.





"O cerco anti-narcótico do Mar das Caraíbas, liderado pelos Estados Unidos, constitui uma medida necessária para desmantelar a estrutura criminosa que continua a ser o único obstáculo para o restabelecimento da soberania popular na Venezuela", argumentou o ex-candidato presidencial no vídeo conjunto.







Machado, que vive escondida e é acusada de conspirar contra o regime de Maduro, também falou no vídeo: “Temos muito pouco tempo para que os venezuelanos recuperem sua soberania e a sua democracia. Estamos prontos para assumir as rédeas do novo Governo”, acentuou.



Há cerca de um mês, os Estados Unidos colocaram oito navios e um submarino no Mar das Caraíbas e alegam que pelo menos três barcos "traficantes de drogas" venezuelanos foram entretanto destruídos, matando 14 pessoas.