NASA cria oxigénio respirável a partir da atmosfera de Marte

É mais um feito da tecnologia enviada recentemente pela NASA ao Planeta Vermelho. Depois do sucesso do voo de teste no mini-helicóptero Ingenuity, os investigadores da missão Perserverance deram agora conta de que conseguiram extrair oxigénio da atmosfera marciana, através do processador artificial MOXIE.