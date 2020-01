NASA descobriu novo planeta

Uma das simulações da NASA aponta para um planeta coberto por oceanos e com uma atmosfera densa de dióxido de carbono.



Este não é o primeiro planeta descoberto numa zona habitável, mas é o primeiro encontrado com a ajuda do Satélite TESS.



Os astrónomos estão agora a fazer observações com outros instrumentos, na tentativa de obter novos dados.