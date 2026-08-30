NASA lança telescópio espacial para sondar os grandes mistérios do Universo

NASA lança telescópio espacial para sondar os grandes mistérios do Universo

Vai ser lançado para o espaço o telescópio espacial Nancy Grace Roman, que vai sondar os grandes mistérios do Universo.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1 /

Foto: Joe Skipper - Reuters

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A ideia é estudar a energia e matéria escuras e planetas fora do nosso sistema solar.

O lançamento na Flórida está previsto para o 12h26 (hora de Portugal continental) a partir do Centro Espacial Kennedy.

O Roman foi desenvolvido durante quase uma década e marca uma nova etapa da exploração espacial da Nasa. O telescópio foi avaliado em 4,3 mil milhões de dólares.
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