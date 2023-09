NASA nomeia diretor para investigação de "fenómenos anómalos não-identificados"

“Há um fascínio global com os UAP. Nas minhas viagens, uma das primeiras perguntas que recebo é sobre estes avistamentos. E muito desse fascínio deve-se à sua natureza desconhecida”, afirmou o administrador da NASA, Bill Nelson, ao anunciar a nomeação de um novo responsável para investigar esta área.A decisão segue-se a uma reunião do painel independente de especialistas da NASA, que recomendou que esta entidade

Os chamados “fenómenos anómalos não-identificados” são habitualmente conhecidos como Objetos Voadores Não-Identificados (OVNI).

Segundo a NASA, o novo diretor desta área de investigação irá gerir “as comunicações centrais, recursos e dados analíticos de modo a estabelecer uma base de dados robusta para a avaliação de futuros UAP”.O administrador da NASA aproveitou a conferência de imprensa para dizer que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre., declarou.“A missão da NASA é descobrir o desconhecido” e “mudar o rumo das conversas sobre os UAP do sensacionalismo para a ciência”, esclareceu Nelson. “O que quer que encontremos, vamos dizer-vos”, garantiu.A equipa independente da NASA, composta por especialistas desde físicos a astrobiólogos,, adiantou o administrador da agência espacial norte-americana.

“Um dos maiores mistérios do nosso planeta”

O relatório do painel de especialistas refere que a NASA “possui uma variedade de ferramentas de observação da Terra e do espaço, assim como”."Apesar de a frota de satélites da NATA para a observação da Terra normalmente não possuir a resolução necessária para detetar objetos relativamente pequenos, como os UAP, os seus sensores de última geração podem ser utilizados diretamente para sondar o estado do solo local, assim como as condições oceânicas e atmosféricas espacial e temporalmente coincidentes com o avistamento de UAP”, lê-se no documento.Deste modo, as ferramentas da NASA podem desempenhar “um papel vital ao determinar diretamente se fatores ambientais específicos estão associados a certos comportamentos ou ocorrências de UAP”.

O relatório da NASA refere-se aos UAP ou OVNI como “um dos maiores mistérios do nosso planeta”.

Os especialistas esclarecem também que as observações de objetos, mas as observações com qualidade elevada são, até agora, limitadas.“Apesar dos numerosos relatos e imagens, a ausência de observações consistentes e detalhadas significa que atualmente não temos os dados necessários para tirar conclusões científicas definitivas sobre os OVNI”, acrescentam.Em 2021, o Governo norte-americano divulgou um outro relatório elaborado pela NASA em conjunto com umada Marinha no qual eram enumeradas

