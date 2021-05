NASA reforça capacidade de transporte de carga para a EEI através da Dream Chaser

A empresa privada quer colocar um pequeno vaivém espaciala funcionar e a transportar cargas uteis já a partir de 2022.







A colocação em órbita do Dream Chaster não será igual aos dos Space-Shuttles da NASA, mas será feita do interior de uma cápsula impulsionada por um foguete da United Launch Alliance (ULA), a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional, retornando à base após realizar a entrega.

Privados fornecem Estação Internacional

Com o relógio a contar para o fim de vida útil desta obra de engenharia espacial e com o anúncio de que os russos vão abandonar a Estação Espacial Internacional (EEI) em 2025, a NASA quer aproveitar os últimos tempos da estação para realizar o máximo de experiências possíveis em órbita, mas também para corrigir problemas de desgaste que pontualmente se verificam.







Apesar de a EEI estar a ser fornecida pelos russos e americanos ( SpaceX ), a NASA através da SNC quer fazer renascer o conceito dos veículos reutilizáveis, incorporando este novo modelo Dream Shaster.





Conhecido como America's Spaceplane , o Dream Chaser, já rebaptizado de Tenacity é um veículo utilitário espacial multi-missão projetado para transportar tripulação e carga para uma órbita baixa terrestre, como a Estação Espacial Internacional.





Para já o modelo escolhido pela NASA é o de entrega e devolução de carga, sob o contrato do Commercial Resupply Service 2 (CRS-2).











O primeiro veículo espacial do modelo Dream Chaser fará o mínimo de seis missões de e para a estação espacial, transportando carga essencial como alimentos, água e experiências científicas.







De acordo com Janet Kavandi, ex-astronauta e agora vice-presidente da Sierra Nevada, a primeira Dream Chase totalmente operacional está a ser já construída e deve ficar pronta ainda este ano, mas só será utilizada em 2022.







Em conferência de imprensa conjunta com a NASA no Centro Espacial Kennedy, Janet Kavandi refere que "quando a DS for lançada pela primeira vez, no próximo ano, o final da missão culminará com o pouso aqui mesmo nesta mesma pista (NASA Shuttle Landing Facility)", acrescentou. O objetivo é que a aeronave seja capaz de transportar mais de 5400 quilos de carga útil até à EEI, permanecendo acoplada à estação por até 75 dias.







Créditos: SNC/DR







Para já além do contrato estabelecido com a NASA, e do facto de a SNC ter recebido cerca de dois mil milhões de dolares para construir este novo veículo aeroespacial, ficou acordado que a Dream Chaser tem de realizar no mínimo sete viagens até à EEI.







Trata-se de um objectivo importante e tem de garantir-se que não falha perante um sector onde a disputa pelos negócios da agência norte-americana está intensa, com a SpaceX a transportar já astronautas até à EEI através da cápsula Dragon, além do transporte de carga útil.







Além disso também existe um outro concorrente, um pouco mais atrasado, mas com provas dadas no mercado, a Boeing, que continua a efetuar testes com a cápsula Starliner , também esta tripulável.





Este novo veículo da SNC (Dream Chaser) não apresenta a envergadura dos grandes e já descontinuados Space-Shuttles, apresentando apenas 9 metros de comprimento e com uma capacidade para levar até sete tripulantes.





Por enquanto e a pedido da NASA o único objectivo pedido é o transporte de carga, mas a empresa espera que, um dia, este modelo também possa levar astronautas e no futuro entrar no mercado do turismo espacial.







Créditos: SNC/DR







A grande vantagem face à concorrência - SpaceX e Boeing - é que este veículo tem a capacidade de regressar à Terra como um normal avião e aterrar diretamente no Centro Espacial (algo que as cápsulas Dragon, da SpaceX, bem como a futura Starliner, não fazem) e regressão com uma queda amortecida por páraquedas, aterrando no mar.







Créditos: SpaceX/DR







De relembrar que a Sierra Nevada já revelou planos de construir uma estação espacial comercial, que pode entrar em funcionamento assim que a EEI for desativada - algo previsto entre 2025 e 2030.











"Planeamos lançar os nossos veículos até uma plataforma com módulos insufláveis, onde as novas aeronaves levam pessoas e carga. E que depois retornem em segurança à Terra", afirmou a vice-presidente da Sierra Nevada, Janet Kavandi.