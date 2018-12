NASA revela diminuição da calote polar Ártica nos últimos 32 anos

NASA/DR

Este efeito é resultado do aquecimento global terrestre que, de ano para ano, tem resultado em alterações climáticas cada vez mais frequentes e catastróficas para a população mundial, não poupando género ou etnia.



Nesta animação facultada pela NASA verificamos que nos últimos 32 anos a calote polar ártica tem vindo a perder a sua densidade. Uma causa-efeito que provoca inevitavelmente a subida dos níveis marítimos bem como perturbações ambientais no ecossistema e fauna local e global.



O vídeo comentado pelo cientista criosférico Walt Meier do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, descreve o comportamento da formação gelada entre 1984 e 2016. Trata-se de registos captados por satélites geoestacionários que estudam o comportamento desta região.



Walt Meier explica que a grande maioria do gelo presente no Ártico é resultante da formação sazonal, sendo este cenário um forte sinal da subida da temperatura global.



A continuar este comportamento, a calote polar tenderá a desaparecer, com o sério risco de nos próximos anos apenas apresentar formação de gelo por muitos curtos períodos, com forte implicação no desequilíbrio planetário.