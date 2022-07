NASA revela primeira imagem do telescópio James Webb

Foto: Reuters

A NASA revelou a primeira imagem de alta resolução captada pelo telescópio James Webb. A imagem revela galáxias que até agora eram invisíveis e é considerada a visão mais detalhada do Universo obtida até hoje.

O Telescópio Espacial James Webb foi lançado a 25 de dezembro do ano passado e sucedeu ao famoso Telescópio Espacial Hubble.



Uma das principais missões do telescópio é sondar planetas distantes.



A outra é tirar fotografias das primeiras estrelas no Universo, que brilham há mais de 13 mil milhões de anos.