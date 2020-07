NASA termina construção do escudo térmico da cápsula tripulada Orion

Mas apesar da importância destes voos tripulados a E fez saber esta quarta-feira que tinha dado por concluído o puzzle térmico que faz parte da cápsula tripulada da Orion que fará a reentrada na Terra. Mas apesar da importância destes voos tripulados a NASA tem em vista um feito maior: voltar a colocar "botas na Lua".

O exemplo mais recente destas parceirias privadas foi a colocação em órbita, por parte da Space X, de dois astronautas que tinham como destino a Estação Espacial Internacional.







O escudo térmico é um dos elementos mais importantes e críticos da Orion. O escudo térmico é um dos elementos mais importantes e críticos da



É esta que protege a cápsula e os astronautas, que estão no seu interior, de temperaturas que podem atingir os 2760 graus celsius, ou seja, cerca da metade do calor do Sol, que são exercidas durante a reentrada na atmosfera da Terra, ao voltar da Lua.



O material utilizado neste escudo é composto por vários blocos do material ablativo chamado AVCOAT e foram produzidos no Michoud Assembly Facility, pertencente à NASA, em Nova Orleães.



Depois de este composto estar devidamente certificado, foi dividido em 186 blocos menores e únicos, aplicados agora pelos técnicos no esqueleto de titânio e na pele de fibra de carbono subjacentes do escudo térmico.



Nesta montagem que vai dar origem à blindagem térmica, os engenheiros avaliarão minuciosamente cada uma das junções para procurar vazios nas linhas de ligação, além de medir as etapas e lacunas entre os blocos.







As aberturas serão preenchidas com material adesivo e depois reavaliadas. O escudo será ainda submetido a um teste térmico, após o qual será selado e pintado com tinta especial, também esta térmica, para resistir às difíceis condições que vão ser impostas. Depois que todos os testes estarem concluídos, o que se prevê ser até ao final deste ano, o escudo será instalado e parafusado no módulo que levará a tripulação.



A NASA está trabalhar para voltar à Lua em 2024 e levar a primeira mulher até este astro.