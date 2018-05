NASA vai mapear o interior de Marte

Ana Sofia Rodrigues - RTP05 Mai, 2018, 11:27 / atualizado em 05 Mai, 2018, 13:33 | Mundo

A nova sonda tem tecnologia europeia e custou 700 milhões de euros. Inicialmente esta missão esteve agendada para março de 2016, mas foi adiada por problemas técnicos.



A sonda tem 484 milhões de quilómetros para percorrer até chegar a Marte, a 26 de novembro. São seis meses de viagem até aterrar na Elysium Planitia, uma espécie de planície junto ao Equador do planeta.

A sonda de 360 kg é a 21ª missão norte-americana de exploração a Marte. Quase duas dezenas de outras missões foram levadas a cabo por outras nações.

Uma vez em Marte, a sonda vai trabalhar dois anos a energia solar em busca de pistas no interior do planeta sobre como é que Marte tomou forma, e, por analogia, tentar perceber as origens do planeta Terra e até mesmo a razão para um ser habitável e o outro não.



Os cientistas têm já muita informação sobre a superfície e a atmosfera de Marte, mas pouco sabem do seu interior.



A missão de captar os sismos em Marte já foi tentada nos anos 70 com as sondas Viking, mas o desenho da sonda revelou-se ineficaz.

O principal instrumento de medição tem marca francesa: um sismógrafo desenhado para captar a mais pequena vibração relacionada com “terramotos marcianos”.Os cientistas esperam captar cerca de uma centena de sismos ao longo do tempo da missão, recolhendo dados que permitam deduzir qual a profundidade, densidade e composição do núcleo do planeta, mas também da crosta de Marte.A InSight pretende reunir o primeiro conjunto de dados significativos sobre o comportamento sísmico de um planeta, além da Terra.Para escavar, a sonda vai equipada com tecnologia alemã. Uma broca vai permitir que a sonda escave a uma profundidade até cinco metros. Segue munida de uma espécie de termómetro para registar o calor dentro do planeta.As informações vão constantemente ser enviadas para Terra através de sinais rádio.Como sempre, chegar inteira a Marte é a primeira grande missão da “InSight”. A sonda vai ter de aguentar “sete minutos de terror” – o tempo para a nave entrar na atmosfera de Marte a 6 Km por segundo, abrandar o suficiente para depois aterrar sem acidentes.