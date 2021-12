Natal em Belém. Praça da Manjedoura vazia devido à Covid-19

Na praça da Manjedoura, em Belém, já começaram as celebrações de Natal. Um cenário diferente do habitual com uma praça vazia, devido às restrições impostas pela nova variante de Covid-19. Ainda assim, a população local fez questão de realizar as comemorações na cidade