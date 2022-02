National Reconnaissance Office alerta operadores de satélites para que `protejam os seus sistemas`

Christopher Scolese sublinha que “estamos a assistir a uma Rússia comprometida em fazer o que quer na Ucrânia e o que a Rússia quer é vencer".











A NRO opera satélites espiões que pertencem ao governo norte-americano, mas a recolha de imagens e informações não estão apenas confinadas a satélites geridos pelo governo, sendo cada vez mais essa recolha feita e distribuída por operadoras de satélites comerciais como a Maxar, Planet e BlackSky. É neste sentido que qualquer tentativa de interromper a capacidade de recolha de informação por parte dos Estados Unidos pode ter consequências tanto no setor privado como público.







Sem explicitar que ações a Rússia pode tomar, Scolese disse entretanto que é fácil, com base no comportamento passado, imaginar que "já leva a cabo algumas interferências nos satélites de navegação e localização GPS, por exemplo".

"Eu diria a todos que o importante é garantir que seus sistemas estão seguros e que mantenham uma monitorização desses sistemas, porque sabemos que os russos são atores cibernéticos eficazes", deixou o chefe da NRO, num aviso claro de que todos os satélites de observação são alvos potenciais para os russos.





"É melhor estar preparado do que ser surpreendido", acrescentou.







Os militares dos Estados Unidos há muito que temem que a Rússia e a China consigam bloquear os sinais GPS e os satélites de comunicação durante um conflito, algo que impediria muito da acção de defesa e controlo quer aéreo quer terrestre.





Mais, além do impedimento do sinal GPS por meio de ataques de interferência electrónica, a Rússia poderia também "atingir" utilizadores do GPS militar norte-americano com dados PNT falsificados.







A dar força a este alerta, um relatório apresentado pela RAND Corp refere que