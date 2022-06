NATO. Acordo entre Ancara e Estocolmo desperta receios entre curdos na Suécia

Os curdos residentes na Suécia receiam tornar-se peões nas negociações de Estocolmo sobre a sua adesão à Aliança Atlântica. As preocupações surgem depois de Suécia e Finlândia terem assinado um acordo com a Turquia no qual fazem cedências às exigências desse país do Médio Oriente para que este facilite a adesão à NATO. No mesmo acordo está prevista a extradição de curdos que se oponham ao Governo turco.