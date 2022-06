Entrada NATO. Turquia já tem lista para deportações na Suécia e Finlândia

Tem-se especulado sobre os termos do acordo assinado entre a Turquia e a Finlândia e Suécia para o sim turco à entrada dos nórdicos na NATO. Ancara fez entretanto uma lista de pessoas que quer ver deportadas daqueles países. Para já, a Turquia pede militantes do PKK, no futuro o presidente Erdogan poderá vir a exigir políticos e jornalistas exilados.