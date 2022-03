NATO admite ajuda militar adicional à Ucrânia

Jens Stoltenberg adverte que isso constituiria “uma violação flagrante da lei internacional”, “alteraria completamente a natureza do conflito” e teria “consequências de grande alcance”.





Os chefes de Estado e de governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte reúnem-se presencialmente esta quinta-feira em Bruxelas, no dia que marca um mês desde o início da guerra na Ucrânia, estando prevista a participação, por videoconferência, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.