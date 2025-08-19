NATO confirma que cimeira de líderes em Ancara se realizará a 7 e 8 de julho

Num comunicado, a organização confirmou as datas da reunião, bem como o local, o complexo presidencial de Bestepe, onde se situa a residência oficial do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Gostaria de agradecer à Turquia por acolher esta importante reunião. A Turquia é um sólido aliado da NATO há mais de 70 anos, contribuindo de forma inestimável para a nossa segurança comum", afirmou Rutte.

O responsável máximo da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco defesa ocidental) indicou também que a cimeira se centrará na promoção de uma aliança "mais forte, mais justa e mais letal", preparada para responder aos desafios críticos que enfrenta.

Em junho passado, as autoridades turcas confirmaram que a cimeira de líderes da Aliança Atlântica se realizaria na capital, depois de ter sido Istambul a cidade anfitriã da cimeira de 2004, mas a data não estava ainda definida.

A organização militar costuma anunciar com muita antecipação as suas cimeiras de líderes. Já se sabe, de facto, que a Albânia acolherá a cimeira anual em 2027.