NATO desvaloriza. Rússia retirou contingentes militares próximos da fronteira ucraniana

A Rússia retirou dois contingentes militares que estavam próximos da zona de fronteira com a Ucrânia. A NATO desvaloriza a retirada e diz querer mais provas de que Moscovo quer evitar uma guerra. No encontro com o chanceler alemão, Vladimir Putin admitiu que existe margem para negociar com o Ocidente.