NATO e UE apoiam Estónia após alegado "ato de sabotagem" da Rússia

Russia’s attempts to divide, intimidate and sow confusion will fail.



Every act of sabotage only strengthens Allied resolve, increases pressure on Russia and reinforces support for Ukraine.



We will continue to expose, deter and respond. No stone will be left unturned. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 29, 2026

Kremlin rejeita acusações, NATO e UE solidárias com Estónia

c/ agências

A União Europeia e a NATO manifestaram esta terça-feira o seu apoio à Estónia, depois de Tallinn ter identificado um “ato de sabotagem” russo no ataque incendiário perpetrado em agosto contra uma empresa de armamento. A acusação foi rejeitada pelo Kremlin.Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia,Na rede social X, Margus Tsahkna escreveu ainda que a Estónia convocou o embaixador da Rússia.Os alegados autores do ataque foram detidos e “já não representam uma ameaça”, acrescentou.O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, afirmou queassegurando que “não nos deixaremos intimidar”.O incêndio em questão deflagrou na noite de 15 de agosto num edifício utilizado pela empresa especializada em drones terrestres Milrem Robotics, em Tallinn, sem causar vítimas nem danos graves.Alguns dias depois, as autoridades detiveram três suspeitos na Letónia que foram posteriormente entregues à Estónia.O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, assegurou esta terça-feira aos jornalistas queO chefe da NATO disse, por sua vez, que Moscovo “tenta enfraquecer a nossa determinação e pôr fim ao nosso apoio à Ucrânia”.Mas “está a falhar no campo de batalha, tal como falha em minar a nossa união e o nosso apoio à Ucrânia”, acrescentou Mark Rutte.A União Europeia manifestou-se esta terça-feira “plenamente solidária” com a Estónia., afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Christian Wigand.A Estónia, membro da UE e da NATO, tem vindo a acusar a Rússia de várias provocações desde o início da invasão da Ucrânia por Moscovo, em 2022. Juntamente com os seus vizinhos bálticos, a Letónia e a Lituânia, Tallinn aumentou o investimento em defesa nos últimos anos.