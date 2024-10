NATO inicia manobras nucleares anuais com mais de 60 aeronaves e 2.000 militares

Este é um exercício de treino de rotina que ocorre todos os meses de outubro e este ano consistirá principalmente em voos sobre vários países da Europa ocidental, explicou a Aliança Atlântica, da qual Portugal faz parte, em comunicado.

Vão participar militares de oito bases aéreas e treze países aliados vão enviar diferentes tipos de aeronaves, incluindo aviões a jato com capacidade para transportar ogivas nucleares, bombardeiros, escoltas de combate, aeronaves de reabastecimento e aeronaves capazes de realizar reconhecimento e guerra eletrónica.

O exercício deste ano inclui voos principalmente sobre os países anfitriões, Bélgica e Países Baixos, e no espaço aéreo da Dinamarca, do Reino Unido e do mar do Norte.

"A dissuasão nuclear é a pedra basilar da segurança aliada. O Steadfast Noon é um teste importante à dissuasão nuclear da Aliança e envia uma mensagem clara a qualquer adversário de que a NATO protegerá e defenderá todos os aliados", frisou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em comunicado.

A NATO destacou que está a tomar medidas para garantir a segurança, a eficácia e a credibilidade da sua dissuasão nuclear, por exemplo com o primeiro caça a jato aliado F35A dos Países Baixos, declarado pronto para desempenhar funções nucleares.

Lembrou ainda que a declaração aprovada pelos aliados na sua recente cimeira em Washington deixa claro que "o objetivo fundamental da capacidade nuclear da NATO é preservar a paz, prevenir a coerção e dissuadir a agressão".

A Aliança Atlântica frisou também que "enquanto existirem armas nucleares, a NATO continuará a ser uma aliança nuclear".