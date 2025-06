NATO. Mark Rutte defende aumento das despesas com defesa

Foto: Reuters

O secretário geral da NATO diz que a aliança precisa de um aumento de 400% na defesa aérea e antimísseis. Num discurso na Chatham House, o Real Instituto de Assuntos Internacionais em Londres, Mark Rutte defendeu um aumento das despesas com defesa e avisou que a Rússia pode estar pronta para atacar a NATO dentro de cinco anos.