NATO. Mark Rutte pede aos Estados Unidos e Europa para juntarem esforços

Tudo porque Donald Trump tem criticado fortemente vários aliados na NATO e mostrado uma maior aproximação a Vladimir Putin numa tentativa de terminar com a guerra na Ucrânia.



Grupo de Signal não muda relação com Europa



O Signalgate, relacionado com o grupo de Signal de vários membros da administração norte-americana que falou de informação classificada, trouxe várias ondas de choque, já que algumas das mensagens continham críticas aos europeus.



Tendo em conta o teor do que depois foi publicado pela revista The Atlantic, Mark Rutte acredita que a relação de confiança com os americanos não foi abalada.



Sobre um hipotético fim da guerra na Ucrânia, o líder da NATO garantiu que não existirá normalização de relações com o Kremlin.



“Não vai acontecer. Vai durar décadas, porque existe completa falta de confiança. A ameaça ainda está lá mesmo que a guerra chegue a um fim, a ameaça russa ainda está lá”, concluiu Rutte.





Rutte proferiu estas declarações numa Universidade de Economia em Varsóvia, capital da Polónia, e acrescentou que os Estados Unidos têm necessidade de ver da parte da Europa maior esforço no que diz respeito a assuntos de segurança para tornar a NATO mais justa., declarou Mark Rutte.O líder da aliança continuou e afirmou: “No que diz respeito a manter a Europa e América do Norte em segurança, não existe uma alternativa à NATO”.Rutte faz estas declarações no seguimento de críticas de Donald Trump aos países da aliança que não investem o suficiente em defesa, afirmando que não iria defender aliados numa altura em que há muita indecisão na conclusão do conflito armado entre Ucrânia e Rússia.Depois dos avisos do presidente norte-americano, vários países europeus, entre eles o Reino Unido e a Alemanha, anunciaram um aumento no investimento em defesa e muitos outros tentam agora seguir o exemplo.Trump afirmou que os países da NATO devem gastar, pelo menos, cinco por cento do seu orçamento em Defesa, um crescimento em três por cento tendo em conta o que já é regra.A dissuasão nuclear também foi tema de conversa em Varsóvia, com Mark Rutte a afirmar que as demonstrações de força de França e Reino Unido nunca poderão substituir o papel dos Estados Unidos nesta matéria.