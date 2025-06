NATO muda ou já não tem razão para existir, comenta ministro da Defesa italiano

"Outrora, o centro do mundo era o Oceano Atlântico, agora, o centro do mundo já não é os Estados Unidos e a União Europeia, é o mundo -- tudo o resto com que se deve construir uma relação -, e a NATO tem de mudar para se adaptar à nova realidade, ou já não tem razão para existir", declarou o ministro italiano, à margem de uma conferência em Pádua.

"Se a NATO nasceu para garantir a paz e a defesa mútua, ou se torna algo profundamente diferente, uma organização que assume essa tarefa, dialogando com o Sul do mundo, ou não alcançaremos o objetivo de ter segurança dentro de regras que se aplicam a todos", acrescentou Crosetto.

Na próxima cimeira da organização, entre 24 e 26 de junho, em Haia, nos Países Baixos, os Estados-membros debaterão o aumento da despesa com Defesa, insistindo os Estados Unidos que o investimento dos países europeus nunca deve ser inferior a 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A cimeira decorre numa altura em que a Aliança Atlântica se depara com a continuação da guerra na Ucrânia, a incerteza relativamente aos objetivos estratégicos dos Estados Unidos na NATO e aos contornos da ordem de segurança euro-atlântica.