NATO não fecha espaço aéreo ucraniano mas entrega armamento à Ucrânia

Os ucranianos consideram que a NATO devia estabelecer uma zona de exclusão aérea à Rússia e que assim conseguiam derrotar as forças russas. Mas como explica José Rodrigues dos Santos, a NATO, de forma indireta, já decretou uma zona de exclusão aérea, estando a entregar mísseis e armamento à Ucrânia - o que impede que as aeronaves russas circulem "à vontade" no espaço aéreo ucraniano.