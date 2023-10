Os Ministros da Defesa da NATO estão preocupados com as implicações da escalada do conflito no Médio Oriente. Na primeira visita ao quartel-general da Aliança Atlântica, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participou numa reunião, onde recebeu garantias dos aliados de que o apoio à Ucrânia vai continuar, pelo tempo que for necessário.