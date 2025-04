NATO reconhece que negociações entre Rússia e Ucrânia "não são fáceis"

Estas palavras contrastam com as do enviado do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que afirmou na segunda-feira, três dias depois de uma nova reunião com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, que as conversações estavam “à beira” de fazer progressos.

Ataques “ultrajantes” e apoio “inabalável”

Trocas de drones

Segundo o chefe da administração militar de Kherson, Roman Mrotchko, o primeiro bombardeamento teve lugar ao início da manhã. Quando as equipas de socorro chegaram ao local para ajudar as vítimas, as forças russas “bombardearam-nas com artilharia”, acrescentou.

A Rússia é acusada de utilizar a tática do duplo ataque: um segundo projétil é lançado no mesmo local após o primeiro impacto, com alguns minutos de intervalo, com o objetivo de causar danos entre as pessoas que vieram ajudar as primeiras vítimas. Este tipo de ataque pode ser considerado um crime de guerra, uma vez que visa principalmente civis e equipas de salvamento.



Nove drones foram destruídos sobre a região sul de Voronezh e oito na região fronteiriça de Belgorod, e os restantes foram abatidos sobre as regiões de Kursk, Lipetsk e Moscovo, e sobre a Península da Crimeia, esclareceu o Ministério numa publicação na rede social Telegram.





”, sublinhou Mark Rutte na importante cidade portuária do sul da Ucrânia, denunciando os "terríveis" ataques russos contra civis ucranianos.“Mas”, acrescentou o responsável da Aliança Atlântica.“A Rússia é o agressor, a Rússia começou esta guerra. Não há dúvida”, declarou.Já”.“Há 35 dias que Vladimir Putin ignora a proposta americana de um cessar-fogo total”, lamentou o presidente ucraniano.“Os sistemas Patriot são armas defensivas e não estamos apenas a pedir Patriots - estamos prontos a comprá-los”, sublinhou Zelensky.Para o presidente ucraniano, “esta é uma questão puramente política - os sistemas estão disponíveis no mundo, os mísseis para os Patriots também estão disponíveis”.“O Reino Unido, a França e outros países da NATO já estão a preparar ativamente as bases para um contingente de segurança na Ucrânia. É importante que sejamos todos suficientemente rápidos e eficazes neste processo”, sublinhou o chefe de Estado ucraniano.As autoridades russas “têm de compreender que a Ucrânia não será deixada sozinha a enfrentar a guerra”, acrescentou.Na visita surpresa a Odessa, Mark Rutte garantiu ainda a Volodymyr Zelensky o“A NATO está com a Ucrânia”, frisou Rutte numa conferência de imprensa com Zelensky. “Nós sabemos que isto tem sido verdade desde o início. Também sei que alguns puseram em causa o apoio da NATO nos últimos meses. Mas que não haja dúvidas: O nosso apoio é inabalável”., completou o responsável político máximo da Aliança Atlântica.Mark Rutte qualificou de “escandalosos” os ataques “terríveis” e “sistemáticos” da Rússia contra a população civil, e a sua deslocação à Ucrânia ocorreu após uma série de bombardeamentos particularmente devastadores.Zelensky e Rutte visitaram um hospital onde soldados ucranianos estavam a recuperar dos seus ferimentos.Esta terça-feira, um ataque derussos à cidade de Odessa provocou ferimentos em três pessoas e danos em habitações e infraestruturas. Em Kherson, uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de um duplo ataque. Por outro lado, as unidades de defesa de Moscovo abateram 26lançados por Kiev.Um homem morreu e “três outras pessoas ficaram feridas”, disse o governador da região de Kherson, Oleksandre Prokoudine, acrescentando que o ataque teve como alvo uma área residencial.”, escreveu Oleh Kiper, governador da região no Telegram, embora a escala total do ataque não fosse clara.O serviço de emergência da Ucrânia afirmou que três pessoas ficaram feridas e que vários incêndios eclodiram na cidade de Odessa, como resultado do ataque.Já as unidades de defesa russas destruíram 26ucranianos durante a noite, revelou Ministério da Defesa da Rússia esta quarta-feira.