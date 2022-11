NATO reúne-se em Espanha com a guerra da Ucrânia no horizonte

Uma das intervenções previstas no plenário da Assembleia Parlamentar da NATO em Madrid é do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que deverá falar, por videoconferência, na segunda-feira.Para além da Ucrânia, os processos de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia estão também na agenda, numa altura em que falta o aval da Hungria e da Turquia para que os dois países nórdicos entrem na organização.Entre outros temas que deverão ser abordados pelos delegados, encontra-se a região do Indo-Pacífico, o reforço da relação euro-atlântica, o terrorismo, as migrações e os refugiados.As primeiras reuniões do encontro deste ano decorrem hoje, em Madrid, mas as sessões abertas e com cobertura mediática só começam no sábado.O presidente da delegação parlamentar portuguesa é o deputado do PSD, Adão Silva.Os trabalhos terminam com o plenário de segunda-feira, no qual, além de Zelensky, falarão o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez.