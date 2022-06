NATO vai aumentar o número de tropas em estado de prontidão

Jens Stoltenberg propõe que a NATO passe a ter, em estado de prontidão, mais de 300 mil elementos das forças armadas.Na véspera da cimeira dos países aliados, que começa amanhã em Madrid, Stoltenberg também anunciou que vai promover uma reunião ao mais alto nível entre os líderes políticos da Turquia, Suécia e Finlândia, para tentar contornar o veto turco à adesão à NATO destes dois países nórdicos.O secretário-geral da Aliança Atlântica revela que Tayyp Erdohan vai encontrar-se amanhã com a presidente da Finlândia e com a primeira-ministra da Suécia para discutir o bloqueio turco à entrada destes dois países nórdicos na NATO.É uma reunião ao mais alto nível, que vai acontecer em Madrid, antes do arranque da Cimeira da Aliança Atlântica, que começa esta terça-feira na capital espanhola.