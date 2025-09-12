NATO vai reforçar presença militar no flanco leste após incidente com drones russos na Polónia
Reuters
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou esta sexta-feira o reforço da presença militar para fortalecer a defesa naquele flanco que faz fronteira com a Rússia. Em conferência de imprensa conjunta, no quartel-general da NATO, em Bruxelas, o general Grynkwich explicou que a "Sentinela de Leste" será flexível e ágil capaz de proporcionar elementos de defesa e dissuasão "exatamente quando e onde for necessário".